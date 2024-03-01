Україні потрібно стільки боєприпасів, скільки не може поставити "жодна країна", — Камишін

Міністр Олександр Камишін переконаний, що "вирішальне значення" зараз має внутрішнє виробництво. Однак, з його слів, Україні бракує коштів на його підтримку.

Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку не можуть поставити навіть США. Про це в інтерв’ю The Independent 29 лютого заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Він розповів, що за 2023 рік внутрішнє оборонне виробництво України зросло втричі. Цього року його планують збільшити вже в шість разів.

"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення", — підкреслив міністр.

Він пояснив, що за 2024 рік Україна може виробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі безпілотників з дальністю польоту понад тисячу кілометрів. Окрім того, планується запуск виробництва наземних дронів.

"Можливості нашої оборонної промисловості в кілька разів перевищують фінансування, доступне для її підтримки. Ми можемо зробити більше, але у нас немає на це фінансування", — пояснив Камишін.

Він розповів, що нині виробники віддають пріоритет боєприпасам. Наступними за пріоритетністю є безпілотники, потім — ППО. Чиновник зазначив, що "решта страждає".

"Але це могли б покрити США та інші партнери: ми просимо Великобританію та США про фінансування. Ми вже спроможні", — заявив міністр.

Він запевнив, що фінансування оборонної галузі в Україні — в інтересах партнерів, адже це необхідно для перемоги у війні. Водночас Камишін визнав, що незалежно від внутрішнього виробництва країна залишиться залежною від постачань.

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