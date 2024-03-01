В Росії успішно атакували комплекс "Панцирь-С1", вартістю у $15 млн, – ГУР (відео)

Після влучання "Панцирь" був виведений з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат ― поранення отримали двоє російських окупантів.

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Внаслідок успішного вогневого ураження 29 лютого було пошкоджено російський ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Ґоловчіно Бєлгородської області. Після влучання "Панцирь" був виведений з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат ― поранення отримали двоє російських окупантів.

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У Сочі в аварію потрапив ЗРГК "Панцирь-С1", який супроводжувала поліція (відео)

Вказаний комплекс призначений для прикриття військово-промислових та військових об’єктів. Вартість російського РГК "Панцирь С-1", як повідомили у відомстві, становить близько 15 мільйонів доларів.

"Слава Україні!", – йдеться у дописі.

Знищення ЗРГК "Панцирь-С1" у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ внаслідок обстрілу, як повідомили російські журналісти 1 березня, було пошкоджено самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1". Також постраждали російські військові. За даними джерел видання, 4 безпілотники атакували територію в районі села Ґоловчине у Грайворонському районі опівдні 29 лютого.

За їхніми даними, поранено двох військовослужбовців. Цивільні не постраждали.

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, що ЗСУ знищили ще два російські винищувачі Су-34. Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що ворожі винищувачі-бомбардувальники знищили вранці на Авдіївському та Маріупольському напрямках.