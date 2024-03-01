Арешт рахунків і штраф: комітет з нацбезпеки затвердив зміни в законопроєкті про мобілізацію

Народні депутати сумніваються, що будуть арештовувати рахунки ухилянтів. Однак остаточну крапку у цьому питання поставлять під час другого голосуванні у залі.

Громадяни, які будуть ухилятись від військово обліку, можуть втратити автомобілі, але не втратять доступ до рахунків. Рахунки у банку арештувати проблематично, оскільки викликає питання, які саме суди цим мають займатись. Про деталі нових рішень комітету з національної безпеки та оборони Верховної Ради розповів член комітету, нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю порталу "РБК-Україна".

Веніславський пояснив, що на комітеті розглянули низку правок до законопроєкту 10449 щодо внесення змін у закони про мобілізацію та військову службу. З його слів, від концепції арешту рахунків, швидше за все, відмовляться, але залишать інші заходи для покарання ухилянтів.

Мобілізація в Україні — чи будуть арешти рахунків

Зі слів нардепа, у першому читанні рада затвердила пропозицію арештовувати рахунки осіб, які ухиляються від військового обліку, або відмовляються оновлювати військово-облікові дані. Подібні обмеження прав громадян можна встановлювати "у порядку цивільного судочинства", зауважив Веніславський. Але в цілому члени комітету з нацбезпеки погодились, що у другому читанні цю пропозицію відкинуть і вона "не потрапить у фінальний варіант закону".

Політик пояснив, у чому, на його думку, проблема ідеї арешту рахунків. У тексті вказується, що арешт має здійснюватись згідно з рішенням адміністративного суду. На думку нардепів, виникла юридична колізія: згідно з українським законодавством, завдання цієї гілки судової влади — захищати громадян від неправильних дій держави.

"Для мене особисто як для фахівця в галузі права, дуже сумнівним є обрання юрисдикції [адміністративного суду — ред.]. Адміністративні суди створювалися саме для захисту прав громадян від неправомірних дій або рішень органів публічної влади".

Обмеження на ухилянтів — керування авто, штрафи, виїзд

Веніславський також пояснив, які саме правки та пропозиції підтримали члени комітету:

обмеження права на керування автомобілем;

підвищення штрафів за уникнення військового обліку (каратимуть після ігнорування однієї повістки чи більшої кількості, нардепи ще не вирішили).

При цьому вирішили не вносити змін щодо правил виїзду за кордон — на сьогодні напрацьовано достатньо законів та положень, які унормували практики на період мобілізації та воєнного часу. Крім того, цими питаннями має займатись інший профільний комітет.

"Це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки".

Зазначимо, у Верховній Раді відбувається розгляд 4 тисяч правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. У першому читанні документа ідеться про зниження віку мобілізації, посилення покарання для ухилянтів та зміни в переліку підстав для відстрочки.

Нагадуємо, 29 лютого нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що у раді підтримали його правки щодо відстрочки для аспірантів-контрактників.