"Відсутня хімія": конфлікт між Макроном та Шольцем шкодить Україні, — Bloomberg

Близькі помічники канцлера Німеччини визнають, що він та президент Франції не ладнають. У Берліні Макрона нібито сприймають як "монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх".

Публічна суперечка між президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем шкодять зусиллям з допомоги Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

У виданні нагадали, що очільник Франції на своєму Паризькому саміті європейських лідерів чітко заявив, що допоможе Україні виграти війну.

За словами офіційних осіб, натяки Макрона на початку цього тижня щодо розміщення військ в Україні були навмисно неоднозначними і мали на меті створити невизначеність у свідомості російських військових стратегів.

Проте відповідні заяви французького президента явно суперечили бажанням офісу Шольца. Канцлер Німеччини категорично виключив можливість введення військ європейськими державами.

"Розбіжності підкреслюють давні труднощі двох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі", — зазначають у виданні.

Також, як додав один французький чиновник, Макрон бачить у Шольці лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити за межами короткострокової перспективи. Крім того, чиновники вказали, "на відсутність хімії" між ними "з першого дня".

Близькі помічники канцлера також визнають, що вони не ладнають. У Берліні Макрона нібито сприймають як "монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх".

За словами журналістів, конфлікт між європейськими лідерами відбувається у складний для України момент.

"Суперечка між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російського вторгнення. Оскільки європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа", — йдеться у матеріалі.

Речник німецького уряду запевнив, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними.

"Попри це, і дарма що Шольц і Макрон дуже різні, вони добре ладнають і довіряють один одному", — сказав речник.

Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну

Нагадаємо, під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

29 лютого під час відкриття Олімпійського селища Паризьких ігор у Сен-Дені Емманюель Макрон прокоментував свої нещодавні заяви про можливе відправлення військ НАТО в Україну. Французький лідер назвав кожне слово про Україну "виваженим" та "обдуманим".