Залетів під башту: FPV-дрон уразив танк РФ на Донеччині (відео)

На Лиманському напрямку, як заявили у Генеральному штабі Збройних сил України, зупинено 12 атак російських військ.

FPV-дрон прикордонників уразив танк військ РФ. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Момент ураження ворожої бронетехніки зафіксували на відео. По цілі "відпрацював" FPV-дрон прикордонників на Лиманському напрямку. Безпілотник залетів прямо під башту.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські воїни й надалі у цій локації відбивають атаки окупантів. Загалом зупинено 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Сили оборони України в районі Бахмута, як йдеться у звіті Генштабу, відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка.

Українські воїни відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів: Тоненьке, Бердичі, Орлівка, Невельське, Первомайське Донецької області. В районі Авдіївки тривають бої.

Ворога й надалі стримують в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда Донецької області, де російські окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Нагадаємо, 29 лютого український танк знищив російську БМП у прямому зіткненні. За даними OSINT-аналітиків, відео було записано на Авдіївському напрямку, де окупанти продовжують безперервно атакувати.

Російська БМП виїхала на український танк майже впритул на дорозі всередині посадки. Від танкового пострілу російська бронетехніка зайнялася всередині і продовжила рух по інерції допоки не врізалась в дерева. Як заявляється, українським танком керував екіпаж з десантної 25-ї Січеславської бригади.