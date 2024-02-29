"Неочікувана зустріч": український танк знищив російську БМП у прямому зіткненні (відео)

За даними OSINT-аналітиків, відео було записано на Авдіївському напрямку, де окупанти продовжують безперервно атакувати.

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Під час одного з боїв екіпаж українського танка уразив російську БМП, яка фактично виїхала на машину захисників. Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск" в Телеграмі.

Російська БМП виїхала на український танк майже впритул на дорозі всередині посадки. Від танкового пострілу ворожа машина загорілась всередині і продовжила рух по інерції допоки не врізалась в дерева. Як заявляється українським танком керував екіпаж з десантної 25-ї Січеславської бригади.

"Неочікувана зустріч російської БМП з українським танком. У підсумку ворогу наноситься вогневе ураження, та БМП втрачає керування", — написали автори публікації.

За даними OSINTtechnical, відео було записано на схід від Орлівки на Авдіївському напрямку. До того ж на дорозі помітна ще кілька підбитих російських машин.

Нагадаємо, 28 лютого українські військові показали додатковий захист на танках, щоб ефективніше протистояти ворожим FPV-дронам.

27 лютого експерти описали деталі бойового зіткнення, яке призвело до першого ураження українського танка Abrams.