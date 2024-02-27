Перший український Abrams пошкоджено в бою: експерти описали деталі бойового зіткнення

Судячи з характеру ушкоджень, противник використовував FPV-безпілотник або ПТКР. Фахівці відзначили низьку ефективність БПЛА проти танка Abrams, тому фактично машина і не була повністю знищена.

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В інформаційному полі 26 лютого з'явилися кадри ураження першого американського танка Abrams M1A1, що перебуває на озброєнні української армії. У зв'язку з цим польські оглядачі Defence 24 спробували оцінити характер пошкодження і з'ясувати обставини зіткнення.

Автори матеріалу пишуть, що донедавна ці машини, ймовірно, не брали участі в бойових діях і перебували в резерві, але після втрати ЗСУ Авдіївки їх відправили в бій. Судячи з опублікованих кадрів неможливо з точністю визначити, чим підбили машину, але можна припустити, що це була протитанкова керована ракета (ПТКР) або FPV-безпілотник.

"Найімовірніше, задня частина башти була уражена ззаду або збоку. Примітно, що танк не було знищено внаслідок цієї атаки, але водночас було пробито броню задньої частини башти, в якій розташовані два ізольовані боєкомплекти", — припустили експерти.

Також було зазначено роботу вишибних панелей, які спрацювали під час влучання в башту, фактично цим запобігши детонації боєкомплекту, завдяки чому екіпаж машини міг врятуватися. Ба більше, експерти зазначають, що на фото помітні відкриті люки, а отже, екіпаж встиг евакуюватися з машини.

"На наявних кадрах видно, що, окрім пошкодження задньої ніші башти та залишків метальних зарядів, що догоряють, танк не зазнав серйозних ушкоджень", — підкреслили експерти.

Судячи з характеру пошкоджень, спроби знищити український Abrams за допомогою безпілотника виявилася неефективною, оскільки в зоні ураження немає боєприпасів. Крім того, спроба закинути через люки гранати призведе до додаткових пошкоджень, але не до знищення танка, підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що американські танки Abrams M1, які перебувають на озброєнні українських сил, оснастили комплектами динамічного захисту M19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT-1). Вона має надати до 500-550 мм додаткового захисту проти кумулятивних боєприпасів.