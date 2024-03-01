Снаряди "підвищеної могутності": російські ОФ56ИМ-1 підозріло схожі на китайські (фото)

OSINT-аналітики порівняли російські та китайські боєприпаси 122-мм калібру і дійшли висновку, що ОФ56ИМ-1 вироблено, найімовірніше, в РФ, але на китайському обладнанні.

Минулого року з'явилася інформація, що на російських оборонних підприємствах почали випускати 122-мм артилерійські боєприпаси "підвищеної могутності" ОФ56ИМ-1, які, як стверджувалося, мають збільшену на 4 км дальність стрільби. Тим часом західні спостерігачі 1 березня опублікували фото китайських боєприпасів підвищеної дальності (ER) і помітили приголомшливу схожість із російськими ОФ56ИМ-1.

Крім того, що російські боєприпаси підозріло ідентичні з китайськими зразками, можна помітити, що навіть ящики боєкомплектів, які призначені для зберігання і транспортування снарядів, практично однакові.

Російські боєприпаси ОФ56ИМ-1

Боєприпаси боєприпаси ОФ56ИМ-1

Деякі осинтери вважають, що ці снаряди були зроблені в КНР з нанесенням російських маркувань. Однак, такий обіг продукції військового призначення не є раціональним у даному випадку для Китаю — тому, найімовірніше, якщо і є китайський слід, то в продажу обладнання для виробництв.

Китайські артилерійські снаряди

Ящики для зберігання китайських снарядів

Примітно, що таку думку поділяють і деякі російські профільні канали. Вони пишуть, що подібним чином у російські війська надходили боєприпаси з Північної Кореї, тому маркування не свідчить про те, що Китай почати постачати у РФ свої боєприпаси. Однак можна припустити виробництво на аналогічних потужностях, які могли приїхати з-за східного кордону.

Таким чином, імовірно, російський ОПК розгорнув масштабні роботи з випуску як нових артилерійських снарядів, так і модернізацію з відновленням виробництва вже раніше відомих боєприпасів, про характеристики яких поки що мало що відомо.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські зброярі продовжують спроби нарощування своїх можливостей виробництва. Зокрема, противник шляхом збільшення чисельності персоналу зміг розширити виробничі лінії.