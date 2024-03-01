Снаряди "підвищеної могутності": російські ОФ56ИМ-1 підозріло схожі на китайські (фото)

OSINT-аналітики порівняли російські та китайські боєприпаси 122-мм калібру і дійшли висновку, що ОФ56ИМ-1 вироблено, найімовірніше, в РФ, але на китайському обладнанні.

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Минулого року з'явилася інформація, що на російських оборонних підприємствах почали випускати 122-мм артилерійські боєприпаси "підвищеної могутності" ОФ56ИМ-1, які, як стверджувалося, мають збільшену на 4 км дальність стрільби. Тим часом західні спостерігачі 1 березня опублікували фото китайських боєприпасів підвищеної дальності (ER) і помітили приголомшливу схожість із російськими ОФ56ИМ-1.

Крім того, що російські боєприпаси підозріло ідентичні з китайськими зразками, можна помітити, що навіть ящики боєкомплектів, які призначені для зберігання і транспортування снарядів, практично однакові.

Російські боєприпаси ОФ56ИМ-1

Боєприпаси боєприпаси ОФ56ИМ-1

Деякі осинтери вважають, що ці снаряди були зроблені в КНР з нанесенням російських маркувань. Однак, такий обіг продукції військового призначення не є раціональним у даному випадку для Китаю — тому, найімовірніше, якщо і є китайський слід, то в продажу обладнання для виробництв.

Китайські артилерійські снаряди

Ящики для зберігання китайських снарядів

Примітно, що таку думку поділяють і деякі російські профільні канали. Вони пишуть, що подібним чином у російські війська надходили боєприпаси з Північної Кореї, тому маркування не свідчить про те, що Китай почати постачати у РФ свої боєприпаси. Однак можна припустити виробництво на аналогічних потужностях, які могли приїхати з-за східного кордону.

Таким чином, імовірно, російський ОПК розгорнув масштабні роботи з випуску як нових артилерійських снарядів, так і модернізацію з відновленням виробництва вже раніше відомих боєприпасів, про характеристики яких поки що мало що відомо.

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Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські зброярі продовжують спроби нарощування своїх можливостей виробництва. Зокрема, противник шляхом збільшення чисельності персоналу зміг розширити виробничі лінії.