Снаряды "повышенного могущества": российские ОФ56ИМ-1 подозрительно похожи на китайские (фото)

OSINT-аналитики сравнили российские и китайские боеприпасы 122-мм калибра и пришли к выводу, что ОФ56ИМ-1 произведены, скорее всего, в РФ, но на китайском оборудовании.

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В прошлом году появилась информация, что на российских оборонных предприятиях начали выпускать 122-мм артиллерийские боеприпасы "повышенного могущества" ОФ56ИМ-1, которые, как утверждалось, имеют увеличенную на 4 км дальность стрельбы. Между тем западные наблюдатели 1 марта опубликовали фото китайских боеприпасов повышенной дальности (ER) и заметили потрясающую схожесть с российскими ОФ56ИМ-1.

Помимо того, что российские боеприпасы подозрительно идентичны с китайскими образцами, можно заметить, что даже ящики боекомплектов, которые предназначены для хранения и транспортировки снарядов, практически одинаковы.

Российские боеприпасы ОФ56ИМ-1

Боприпасы боеприпасы ОФ56ИМ-1

Некоторые осинтеры полагают, что эти снаряды были произведены в КНР с нанесением российских маркировок. Однако, такой оборот продукции военного назначения не является рациональным в данном случае для Китая — поэтому скорее всего, если и есть китайский след то в продаже оборудования для производств.

Китайские артиллерийские снаряды

Ящики для хранения китайских снарядов

Примечательно, что такую точку зрения разделяют и некоторые российские профильные каналы. Они пишут, что подобным образом в российские войска поступали боеприпасы из Северной Кореи, поэтому маркировка не говорит о том, что Китай начать поставлять в РФ свои боеприпасы. Однако моможно предположить производство на аналогичных мощностях, которые могли приехать из-за восточного рубежа.

Таким образом, предположительно, российский ОПК развернул масштабные работы по выпуску как новых артиллерийских снарядов, так и модернизацию с восстановлением производства уже ранее известных боеприпасов, о характеристиках которых пока ничего мало что известно.

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Напомним, по данным британской разведки, российские оружейники продолжают попытки наращивания своих возможностей производства. В частности, противник за счет увеличения численности персонала смог расширить производственные линии.