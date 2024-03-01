"Не гнатися за популізмом": військовий назвав дієву альтернативу мобілізації (відео)

Політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов сказав, що законопроєкт про мобілізацію, який уже розглядають у Верховній Раді, має низку недоречних пунктів.

Україна має працювати над мотивацією для добровольців, а не намагатися мобілізувати всіх, до кого можна дотягнутися. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив військовослужбовець ЗСУ і політолог Кирило Сазонов.

За його словами, такий спосіб працюватиме набагато краще. Сазонов сказав, що Росія робить усе, щоб наповнити своє військо. Вона досі проводить приховану мобілізацію, її армія поповнюється контрактниками. Серед найманців також є іноземці.

Військовий зазначив, що Україна також зосереджує увагу на збільшенні чисельності особового складу ЗСУ та інших елементів Сил оборони.

"Нам треба думати, як нам посилитися, кого нам набирати. Є частини, які жодного дня не воювали, а є хлопці, які два роки сидять без ротацій "на передку". Щодо мобілізації — треба робити ставку на добровольців: або гроші, або пільги, або робити правильну рекламу", — заявив Сазонов.

Він також заявив, що законопроєкт про мобілізацію, який уже розглядають у Верховній Раді, має низку недоречних пунктів. Приміром, бронювання людей, чия зарплата сягає певного рівня, мобілізація чоловіків віком за 50 років.

"Я б працював не над мобілізацією всіх, кого можна, а над мотивацією для добровольців. Це набагато краще, з цим треба ретельно розбиратися, а не гнатися за популізмом. Треба робити роботу в армії привабливою", — наголосив Сазонов.

Він зазначив, що це, безумовно, складніше, ніж мобілізація. Також можна залучати до служби в українських військах іноземців і видавати громадянство за певний період такої діяльності.

Кирило Сазонов про мобілізацію в Україні (дивитися з 9 хвилини)

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з новим законопроєктом про мобілізацію, деяким людям з інвалідністю доведеться заново пройти ВЛК. За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського, під час розгляду законопроєкту було ухвалено рішення, що низка громадян повинні будуть заново підтвердити свою непридатність до служби.

Також у Раді розповіли, чи вручатимуть повістки українцям в інших країнах. Народні депутати сумніваються, що арештовуватимуть рахунки ухилянтів. Однак остаточну крапку в цьому питанні поставлять під час другого голосування в залі.