ЗСУ забрали декілька опорників і просунулися під Роботиним, — боєць 65-ї бригади

Українські бійці зізнаються, що мають проблеми з артснарядами, натомість ворожа артилерія боєприпаси не економить.

На Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" з посиланням на бійця 65-ї бригади ЗСУ 1 березня розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Зараз затишшя на південь від Роботино. Сьогодні ми навіть трішки просунулись, забрали декілька опорників, але арта в них криє добре, з БК в них все в порядку, на відміну від нас", — розповів боєць.

За його словами, російські окупанти щодня відправляють "смертників" на штурм. Ворожа група зазвичай складається з піхоти, яка йде під прикриттям одного танка чи БМП. Зазвичай, за словами бійців, окупанти не доходять до штурму.

В зведенні Генштабу ЗСУ 1 березня повідомлялося, що на Оріхівському напрямку українські воїни відбили 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що 24 лютого повідомлялося, що 4 бійців Сил оборони "розкатали" ворожий наступ під Роботине і захопили в полон 5 росіян.

18 лютого під час наступу на Роботине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту і розстріляли українських солдатів, які здалися в полон.