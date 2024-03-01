"Місто не захищене": Зеленський поки що не радить повертатися у Харків (відео)

Коли місто матиме надійний захист, тоді харків'яни обов'язково отримають відповідні сигнали від президента і від військових, запевнив президент України.

Збройним силам України треба відтіснити російські війська якомога далі від Харкова для того, щоб захистити місто від ракетних атак С-300. В іншому разі — це буде важко зробити навіть за умови посилення протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулась у Харкові в п'ятницю, 1 березня.

За його словами, регіон потребує комплексного захисту.

"Якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтісняти росіян на довшу відстань. По-іншому повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони", — сказав президент.

Президент Зеленський про захист Харкова (17:20)

Зеленський запевнив, що Україна разом із союзниками шукає способи посилити оборону міста. Водночас глава держави поки не поспішає радити харків'янам повертатися додому.

"Що стосується повернення харків'ян. Розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо потужно захищені, і я би навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, то обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових передусім. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав (посилення ППО та спроби відтіснити росіян на більшу відстань — ред.), ми будемо виконувати", — резюмував президент.

Нагадаємо, 29 лютого голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що в області можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Йдеться про 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають сім'ї зі 161 дитиною.

Раніше ми повідомляли, що у російських окупантів після захоплення Авдіївки є три пріоритетні напрямки на полі бою. Один з них — Куп'янськ у Харківській області — місто, яке восени 2022 року ЗСУ вдалося звільнити від окупації.