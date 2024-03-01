Напад на жінку в селі Космач: скандал стався через російську пропаганду, — Times

За словами журналістів, у чаті села Космач у Viber хтось опублікував неправдиве повідомлення. У ньому йшлося про співробітниць ТЦК, які нібито мають приїхати в село і під прикриттям роздавати повістки.

Напад на жінку з дитиною в селі Космач 6 лютого стався через російську пропаганду. Про це пише видання The Times.

Журналісти нагадали, що 6 лютого 24-річна Іванна Ванджурак, її донька, а також 21-річна подруга зазнали нападу мешканців сила Космач.

"Вони намагалися перевернути нашу машину, хотіли заподіяти нам шкоду", — розповіла Ванджурак журналістам.

За її словами, у Космачі вона хотіла забрати з пошти посилки. Їхня машина наблизилася до села, її зупинив натовп приблизно зі 100 осіб. Люди хотіли з'ясувати, хто їде в автомобілі.

"Моя дочка страждає від нічних кошмарів: вона прокидається серед ночі. Їй сниться, що ці жінки намагаються увірватися в наш будинок", — розповів дівчина.

За словами журналістів, брат Іванни служить на передовій.

"Як же так, що мені тепер доводиться боятися і росіян, і сусідів?" — запитала вона.

Як розповів журналістам секретар РНБО Олексій Данілов, російські агенти щотижня публікують 166 мільйонів брехливих повідомлень через фейкові акаунти в соціальних мережах. Така кампанія з дезінформації спрямована на підрив національної рішучості України

Видання пише, що в чаті села Космач у Viber хтось опублікував неправдиве повідомлення. У ньому йшлося про співробітниць ТЦК, які незабаром мають приїхати в село і під прикриттям роздавати повістки.

У місцевому відділенні СБУ журналістам розповіли, що цей інцидент ще розслідується. Слідство припускає, що повідомлення є прикладом "непрямої" російської дезінформації. Передбачається, що автор — місцевий житель, а не оперативник спецслужб РФ. Однак багато тверджень, які були написані, засновані саме на російській пропаганді.

"Вони (жителі, які заблокували дорогу, — ред.) безпосередньо цитували російську пропаганду із соціальних мереж", — сказало джерело.

Як розповіла жінка на ім'я Галина, яка брала участь в акції протесту, вона не проти мобілізації, проте не схвалює методи роботи ТЦК.

У матеріалі йдеться, що в мережі поширюються відео, на яких видно, як співробітники ТЦК хапають на вулиці чоловіків і відправляють їх на військову службу. Однак у СБУ заявили, що такі інциденти мають поодинокий характер, а російські "тролі" їх перебільшують.

Як розповів голова Космацької громади Дмитро Мохначук, протестувальники не уособлюють цінності села. Так, в армії служить безліч місцевих жителів, а шестеро з них — загинули.

Напад на жінку в Космачі: що відомо

Нагадаємо, 7 лютого Іванна Ванджурак заявила на своїй сторінці у Facebook, що на неї було скоєно напад у селі Космач, коли разом із дитиною їхала на пошту. За її словами, місцеві жителі стверджували, що вона "навідниця військкомату". Вона зазначила, що люди намагалися витягнути з авто, а одна з жінок вдарила битою по голові дитину.

Як пізніше розповів Дмитро Мохначук, приблизно сотня людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини, в яких нібито мали перебувати співробітники ТЦК. За його словами, серед протестувальників було багато жінок. За його словами, вони зібралися, оскільки в місцевій групі хтось написав, що в селище їдуть шість машин із ТЦК. Повідомлення виявилося фейковим.

Уже 10 лютого співробітники ТЦК провели бесіду з жителями Космача. Заступник голови обласного ТЦК і СП Івано-Франківської області Роман Бондар сказав, у регіоні з початку повномасштабного вторгнення Росії мобілізували приблизно 2% від населення.