"Соромно за таких співгромадян": винуватців побиття у Космачі треба покарати, — адвокат (відео)

За словами юриста Юрія Танасійчука, те, що сталося у Космачі, є наслідком протиправних дій ТЦК, коли перехоплюють автобуси, висмикують людей з автомобіля, коли це роблять без присутності представників Нацполіції.

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Історія про побиття жінки і дитини у селі Космач в Івано-Франківській області є яскравим прикладом, як непокараний злочин може породжувати інший злочин. До такої думки пристає юрист і волонтер Юрій Танасійчук, про що він розповів телеканалу "Еспресо".

Він підкреслює, що люди, які вчинили протиправні дії, зокрема застосувавши фізичне насилля стосовно жінки, котра нібито здавала чоловіків до ТЦК, та її дитини мають бути покарані.

"Насправді ситуація зашкварна, але для нашого суспільства дії органів влади і правоохоронних органів саме в цій ситуації дуже важливі за своїм змістом, структурою, проявами, що матимуть наслідки й в інших населених пунктах для уникнення такого свавілля", — зауважив юрист.

Він додав, що показово і швидко має бути відкрито кримінальне провадження, що правоохоронні органи повинні динамічно зібрати всі наявні факти і докази, оперативно передати справу до суду. І головне, на думку Танасійчука, має бути надана оцінка ситуації в цілому.

"Якщо це буде зроблено фахово і публічно, в межах того, що дозволяє процесуальний кодекс в межах кримінального провадження, тоді й розмова з представниками ТЦК в цьому селі або в будь-якому іншому населеному пункті матиме інший характер. Адже непокараний злочин породжує інший злочин. Тому й відбулося те, що відбулося. Я бачив це відео, і мені соромно за таких співгромадян, хоча й розумію їхні емоції, як і те, що відбувається з ТЦК загалом в Україні", — зазначив юрист.

Танасійчук ще раз наголосив на тому, що ситуація, котра відбулася у Космачі, є наслідком протиправних дій ТЦК, коли перехоплюють автобуси, висмикують людей з автомобіля, коли це роблять без присутності представників Нацполіції.

"Це є наслідком таких дій, але вони не можуть бути виправданням зневажливого ставлення до представників Збройних сил України. Має бути повага до держави, до її законів, Конституції, прав та обов’язків, що випливають з них", — підсумував Танасійчук.

Юрист додав, що також може бути відкрите й інше кримінальне провадження за дії проти працівників ТЦК та СП, які спрямовані на шкоду суверенітету і незалежності України.

"Ми не можемо собі дозволити в такій формі і в такій атмосфері спілкуватися з представниками ТЦК", — зауважив він.

Що сталося у селі Космач

Нагадаємо, вранці 7 лютого потерпіла Іванна Ванджурак на своїй сторінці в Facebook повідомила, що на неї напав натовп розлючених жінок, коли вона їхала на пошту в Космач. З нею в машині перебувала донька 6 років. У центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок, які, за словами потерпілої, були п’яними і мали в руках дубінки, біти, різні металеві "штуки". Після розмови через відкрите вікно та перевірки телефону потерпілої натовп відпустив машину.

Повертаючись з пошти тією самою дорогою, автівку жінки знову зупинили. Їй почали висувати обвинувачення, начебто вона працює на військкомат. Після цього натовп почав бити машину та намагався її перевернути, витягували потерпілу через вікно, вирвали їй волосся. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина, одна із жінок запхала біту у вікно і вдарила нею по голові дівчинку. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся.

Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері — ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", — повідомляють поліцейські.

Водночас у коментарях на Facebook-сторінці поліції користувачі обурюються, що напад на беззахисну жінку поліцейські назвали "конфліктом", а умисне нанесення тілесних ушкоджень — лише хуліганством.

Фото: Скріншот

Місцева поліція провела роз’яснювальну бесіду з нападницями і відпустила їх. Натомість жителі Космача, які напали на авто жінки, вважають, що відео, яке виклала потерпіла, принижує їхню честь і гідність.

Фокус писав, що так само негативно, як і ветеран АТО, на побиття жінки з дитиною відреагував офіцер ЗСУ Назарій Кішак.

Крім того, Фокус повідомляв, що нападники подали заяву у поліцію на потерпілу: вказали, що вона не мала права публікувати запис у мережі.