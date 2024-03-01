У Черкасах чиновники "заробили" на безкоштовно наданому для ЗСУ автомобілі (фото)

В облуправлінні освіти відзвітували про придбання автомобіля для одного з підрозділів Сил оборони. Виявилося, що його купила для українських захисників родина з Норвегії.

У Черкасах виник скандал на тлі придбання автомобіля для одного з підрозділів Сил оборони. На нього нібито збирали кошти місцеві освітяни, а виявилося, що його безкоштовно передала пара українців, яка мешкає за кордоном. Про це Фокус дізнався із соцмереж.

Так, 23 лютого очільник Черкаського обласного управління освіти Валерій Данілевський опублікував пост про те, що колективи комунальних закладів міста зібрали кошти і через Благодійний фонд "Крила" придбали автомобіль для бійців ЗСУ.

"Завдяки зусиллям колективів закладів інституційного догляду обласної комунальної власності для ще зовсім молодесеньких добровольців УНСОвців , які нині боронять Україну на 0, було придбано мікроавтобус. Водночас хлопцям завантажили воду, енергетики, білизну, смаколики та ін. Вже завтра все придбане буде у наших захисників. Окрема подяка Благодійному Фонду "Крила" за організацію перегону автомобіля з-за кордону", — йшлося в повідомленні.

Авто для ЗСУ, подароване українцями з Норвегії

В коментарях під дописом дописувачка Катерина Гавронська обурилася. Вона заявила, що цей автомобіль придбали в Норвегії і безкоштовно передали ЗСУ вона та її чоловік.

"Це авто я і мій чоловік купили за свої кошти і передали абсолютно безкоштовно фонду "Крила" в місті Шпола. І в якому сенсі пишеться, що ви придбали його? Вам його продали? Якщо так ,то хто? За скільки? Чому? Я вимагаю деталей", — написала вона.

Жінка додала, що має всі документи щодо закупівлі автомобіля.

Чиновник Валерій Данілевський заявив, що авто у фонду вони придбали за 82 тисячі гривень і ще 11 тисяч витратили на доставку.

Авто для ЗСУ, подароване українцями з Норвегії

"Крила " пообіцяли допомогти і раніше вони ніколи не підводили. Машинку пригнали, скільки грошей сказали — мої колеги віддали. Машинку довели до відповідного стану, на всіх етапах у відповідального є всі чеки і документи. Сьогодні машинка на 0 допомагає кувати нашу перемогу. Якщо у журналістів ( або громадськості) виникли питання — то особисто я лише радію, бо то є ознака зрілості суспільства. Сподіваюся, що всі учасники також розмістять свої коментарі", — написав він.

Представники благодійного фонду "Крила", який фігурує в дописі як такий, що продав безкоштовне авто, на звинувачення поки не відреагували. Куди поділися 82 тисячі гривень, зібраних освітянами, наразі невідомо.

Нагадаємо, що 15 лютого у Латвії оголосили, що вилучатимуть авто на російських номерах і передаватимуть їх на потреби ЗСУ.

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