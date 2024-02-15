Латвія почне конфісковувати авто на номерах РФ і передаватиме їх ЗСУ, — Мін'юст

Власники машин, зареєстрованих у Росії, до 14 лютого мали або перереєструвати свій транспорт у Латвії, або вивезти його з території країни.

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У Латвії оголосили, що вилучатимуть авто на російських номерах. Їх планують передавати на потреби ЗСУ. Про це повідомляє 15 лютого Міністерство юстиції Латвії.

В Латвії набули чинності поправки до Закону про дорожній рух, які дають змогу конфіскувати автомобілі з російськими номерами. Конфісковані автомобілі передадуть Україні для війни проти РФ.

"Відсьогодні, 15 лютого, у разі виявлення в Латвії в дорожньому русі транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, його можуть конфіскувати та безкоштовно передати на підтримку України у боротьбі з державою-агресором", — йдеться в повідомленні.

Власники машин, зареєстрованих у Росії, до 14 лютого мали або перереєструвати свій транспорт у Латвії, або вивезти його з території країни. Як повідомляє видання Delfi власникам таких авто також загрожує штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Нагадаємо, що Латвія пропонує запровадити санкції проти російської агропродукції та замінити її українською на європейському ринку.

11 січня стало відомо, що Латвія очолила "коаліцію дронів" для допомоги ЗСУ. Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Риги було ухвалено рішення про те, що Латвія займеться лінією БпЛА в межах меморандуму про військове співробітництво.