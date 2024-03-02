Загроза оборонним заводам: у Єкатеринбурзі вибухнула важлива підстанція (відео)

Підстанція забезпечувала електроенергією заводи МЗіК, Турбомоторний і "Уралмаш". За версією російської влади, сталося коротке замикання, але в соцмережах пишуть про сліди вибухівки на місці події.

У російському місті Єкатеринбург у ніч на 2 березня вибухнула електропідстанція, очевидці чули гучний вибух і бачили яскравий спалах. Про це повідомила антитерористична комісія Свердловської області.

Підстанція забезпечує електрикою Машинобудівний завод імені М. І. Калініна, Турбомоторний завод і "Уралмаш". Заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підіймально-транспортного устаткування для гірничодобувних комплексів, пише Mash.

Офіційна версія — можливе коротке замикання і подальше пошкодження одного з трансформаторів. Силовики закликали не піддаватися паніці й довіряти тільки перевіреній інформації, розповів співрозмовник агентства ТАСС.

Місцева влада заявила, що вибух стався внаслідок несправності обладнання, а в Telegram-каналах стверджують, що на місці події знайшли сліди вибухових речовин. Постраждалих немає, вибух не вплинув на електропостачання підприємств.

Сама станція обгороджена бетонним парканом, а вхід до неї — через КПП. Зараз силовики з'ясовують, хто приніс саморобний вибуховий пристрій на територію, зазначає медіа Shot.

Нагадаємо, в окупованому Севастополі 1 березня прогриміли вибухи. Над Гвардійським бачили стовп диму, там розташована велика військова база РФ.

Фокус 27 лютого писав про вибух у російському Курську. Місцева влада пояснювала інцидент роботою Повітряно-космічних сил Росії.