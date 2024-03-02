Втратив спокій і віру в людяність: житель Хмельницького виграв суд проти РФ через війну в Україні

Позивач заявив, що через війну передчасно постарів, втратив сон та змушений багато часу проводити в укритті. Також чоловік поскаржився, що його вганяють в депресію зруйновані ракетами будівлі в Хмельницькому.

В Хмельницькому місцевий житель подав позов на РФ через те, що вона розпочала повномасштабну війну проти України. Позивач вимагав 1 млн 200 тисяч гривень моральної шкоди від Росії. Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Згідно із матеріалами суду громадянин звернувся до суду з позовом до держави Україна в особі Кабміну України і до держави Росія в особі посольства РФ в Україні, в якому просив стягнути з Росії на свою користь 1 200 000 грн моральної шкоди, завданої йому порушенням його прав внаслідок збройної агресії та окупацією частини території України. Також він вимагав стягнути з держави Україна на свою користь 1 грн моральної шкоди, завданої порушенням його прав на мир та правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади України в частині добросовісності.

Чоловік у позові послався на дії РФ в Україні від 2014 року, а також вказав що від 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила відкритий напад на Україну. Він заявив, що почав отримувати моральні страждання, які перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із незаконною збройною агресією РФ проти України, оскільки він щоденно зазнає стресу через постійні повітряні тривоги, та необхідність перебувати тривалий час в укритті, через що, втратив нормальний сон і станом на сьогодні не спить вночі та здригається від виття сирени.

Також позивач вказав, що він почав боятися за життя своїх рідних, накопичив психологічний негатив, який прискорив природні процеси його старіння. Позивач зазначає, що і споглядання ним зруйнованих ракетними ударами будівель на Дубово та Грузевиці м. Хмельницького приносить йому додатковий дискомфорт та втрату віри в людяність загарбників.

Суд розглянув його позов у листопаді 2023 року, але відмовив у його задоволенні.

Чоловік не здався і подав апеляцію. Він попросив скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення про задоволення позову посилаючись на неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права.

Дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області вирішила скасувати попереднє рішення та ухвалити в цій частині нове — позов позивача задовільнити частково.

"Стягнути з держави РФ на користь ОСОБА_1 у рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої збройною агресією проти України, 200 000 гривень. У решті рішення суду залишити без змін", — йдеться у постанові суду.

Як саме РФ виплачуватиме позивачеві компенсацію, наразі невідомо.

Нагадаємо, що суд на 15 років ув'язнив соратника ліквідованого екснардепа Іллі Киви. Чоловік шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

22 лютого в Миколаївській області правоохоронці знайшли інформатора, який співпрацював із російськими спецслужбами. Чоловік збирав розвідувальну інформацію про воєнні дії в районі Чорного моря.