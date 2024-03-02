"Літати стає важче": ЗСУ атакували ракетами винищувачі Су-34 і Су-35 армії РФ

Росіяни продовжують використовувати тактичну авіацію для ударів по позиціях ЗСУ керованими авіабомбами. Але зенітні керовані ракети не дають ворожим літакам почуватися в небі спокійно.

Українські військові атакували зенітними керованими ракетами російські винищувачі Су-34 і Су-35 на східному напрямку. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Щойно відбулося бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 і Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату! Нам потрібно більше систем, більше зброї, щоб очистити наше небо", — наголосив генерал.

Окупанти продовжують використовувати тактичну авіацію для ударів керованими авіабомбами, але "літати стає все важче".

Зазначимо, що лютий 2024 року став рекордним місяцем зі знищення бомбардувальників Су-34 і Су-35 ВПС Росії. Понад десять винищувачів знищили ПС ЗСУ, причому в окремі дні падали кілька літаків.

Нагадаємо, армія Росії втратила в Україні майже третину літаків Су-34, які вироблялися понад 5 з половиною років. Військові аналітики попереджають, що окупанти й надалі застосовуватимуть КАБи для ударів по населених пунктах.

Журнал Forbes підрахував, що у військ РФ залишилося максимум 700 бойових літаків. Журналісти припускають, що на передову могли направити ЗРК Patriot у складі мобільних груп ППО.