38 БПЛА: у Міноборони РФ поскаржилися на атаку на Крим, деталі

За інформацією російського оборонного відомства, за ударами може нібито стояти українська сторона. Очевидці повідомляли про вибухи над Феодосією і перекриття Керченського мосту.

На території тимчасово окупованого Кримського півострова в ніч на 3 березня було неспокійно через імовірну атаку безпілотників. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

За даними ворожого оборонного відомства, за атакою на Крим нібито стоїть українська сторона і всього в небі було зафіксовано 38 дронів. Усі з них нібито вдалося перехопити.

"Черговими засобами ППО всі українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Республіки Крим", — ідеться в повідомленні.

Жодних доказів або додаткових подробиць від російського Міністерства оборони на момент публікації матеріалу не прозвучало.

За даними місцевого Telegram-каналу "ЧП/Крим", вночі очевидці повідомляли про вибухи над Феодосією. Після цього рух Кримським мостом і трасою "Таврида" противник тимчасово перекрив. Пізніше рух було відновлено.

У Міноборони Росії поскаржилися на атаку БПЛА по Криму Фото: Скриншот

"Джерело: нафтобаза у Феодосії після нічного нальоту безпілотників не постраждала. У цьому районі на "Тавриді" через падіння збитих БПЛА пошкоджено асфальт. Тривають відновлювальні роботи. Рух сьогодні буде запущено", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони Росії поскаржилися на атаку БПЛА по Криму Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що противник у Криму поскаржився на втрати внаслідок ракетних атак. У соцмережах пишуть, що в Криму вибухало на аеродромі, на якому стоять гвинтокрили Ка-52. Можливі й інші втрати росіян. При цьому Міноборони РФ не визнало, що українці влаштували успішну ракетну атаку.

Також унаслідок вибухів у центрі Севастополя зникла електрика. Українські війська, як повідомили в Telegram-каналі Mash, намагалися атакувати Кримський міст ударом крилатими ракетами — британськими Storm Shadow і американськими ракетами ADM-160 MALD.