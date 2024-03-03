Дискримінація російськомовних: Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни, — ISW

Росія може використовувати нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, які спрямовані на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови перед початком переговорів про вступ до ЄС та президентських виборів, вважають аналітики ISW.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Молдова нібито дискримінує російськомовних. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 2 березня.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використовував Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів про Молдову, щоб, ймовірно, створити умови для потенційних гібридних операцій Кремля", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що ця гібридна операція може бути спрямована на дестабілізацію Молдови і запобігання вступу країни до Європейського Союзу. 1 березня Лавров на Дипломатичному форумі в Анталії (Туреччина) розповів про з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдовської Республіки", де вимагали, аби Росія надала Придністров'ю "оборону/захист".

За словами Лаврова, уряд Молдови нібито "рухається стопами Києва". Також він повторював свої попередні порівняння політики Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014 року. Міністр закордонних справ РФ наголосив, що Молдова нібито дискримінує російськомовних, застосовує "економічний тиск" на Придністров'я та блокує переговорний процес 5+2 щодо придністровського конфлікту. Аналітики зауважили, що ці заяви постійно повторювали кремлівські чиновники та рупори.

В ISW вважають, що Кремль використовує придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови перед початком переговорів про вступ країни до ЄС та президентських виборів.

Нагадаємо, 28 лютого у Придністров'ї відбувся з'їзд депутатів усіх рівнів, де місцеві депутати заявили, що Молдова нібито завдає "катастрофічного" удару по економіці Тирасполя, та звернулися до Ради федерації та Держдуми РФ із проханням реалізувати заходи щодо захисту "ПМР".

Натомість депутат Держдуми РФ у справах Співдружності незалежних держав Костянтин Затулін заявив, що Росія розгляне звернення невизнаного Придністров'я про захист від Молдови, коли воно надійне до парламенту.