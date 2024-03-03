ЗСУ можуть застосовувати рідкісні радянські ракети Х-25: в чому їхня особливість (відео)

Українська тактична авіація може використовувати дві модифікації цих ракет — Х-25МР із радіокомандним наведенням та Х-25МЛ із лазерним, розповіли аналітики Defense Express.

Збройні сили України можуть випускати рідкісні радянські ракети типу Х-25 "повітря-поверхня" з бомбардувальника Су-24М. Про це повідомили аналітики Defense Express 3 березня.

Експерти зазначили, що ці ракети підходять для ударів по ворожих цілях поблизу лінії фронту.

2 березня у соцмережах опублікували відео, де українська тактична авіація могла застосовувати рідкісні радянські ракети Х-25 класу "повітря-поверхня".

"Наша тактична авіація ймовірно досі застосовує рідкісні радянські ракети Х-25 класу "повітря-поверхня", носіями яких виступає бомбардувальник Су-24М. Час та місце дії на цьому відео лишаються невідомими, тому і вживаємо слово "ймовірно", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що в ролику бомбардувальник виконує пуски двох ракет типу Х-25 із кабрування (поворот літака, що летить, навколо поперечної осі), зокрема для того, аби збільшити дальність польоту засобів ураження. Від початку повномасштабного вторгнення це вдруге зафіксували використання цих ракет українською тактичною авіацією, тоді як попередній раз відбувся у серпні 2022 року. В Defense Express зауважили, що вперше українські авіатори продемонстрували пуски Х-25 із Су-24М восени 2021 року.

"У відкритому доступі були припущення, що наша тактична авіація, ймовірно, може використовувати дві модифікації цих ракет — або Х-25МР із радіокомандним наведенням або ж Х-25МЛ із лазерним", — наголосили експерти.

Яка різниця між ракетами модифікацій Х-25МР та Х-25МЛ

Ці модифікації мають подібні характеристики, проте відрізняються способом наведення. Мінімальна дальність пуску для обох типів — три кілометри, максимальна — десять. Маса бойової частини — 140 кілограмів, проте є відмінності по довжині фюзеляжу — 3,75 метра для Х-25МР та 3,83 метра для Х-25МЛ. Також остання може пробивати товщину бетону до метра.

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