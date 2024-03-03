Летить 50 км: ЗС РФ активно застосовують касетні авіабомби РБК-500 (відео)

Така зброя з комплектом УМПК є достатньо значною загрозою, адже це відносно дешевий спосіб "доставки" касетного боєприпасу на значні відстані.

Російські окупанти почали активно використовувати касетні авіабомби РБК-500. Бійці з підрозділу Khorne group 116-ї ОМБр Збройних сил України показали універсальний модуль планування і корекції (УМПК). Його росіяни вставновлюють на касетні бомби.

Таким чином авіабомба перетворюється у керований боєприпас, який летить 50 і більше кілометрів, розповідає боєць підрозділу.

Вид спорядження РБК-500 — протипіхотні касетні суббоєприпаси, роказує він. Кожна така бомба споряджається субелементами, які містять готові уражаючі елементи у вигляді сталевих кульок,

Розкривається така бомба через від'єднання хвостової частини.

Наявність в арсеналі окупантів РБК-500 з комплектом УМПК є достатньо значною загрозою. Це відносно дешевий спосіб "доставки" касетного боєприпасу на значні відстані, наголосив військовий.

Нагадаємо, 2 березня начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що під час боїв за Авдіївку ворог масово бомбардував КАБами і ФАБами. Це частково стало причиною того, що росіяни змогли захопити місто. Ці боєприпаси скидаються з тактичних бомбардувальників Су-34. Росія не здатна виробляти ракети у кількості, щоб підтримувати застосування боєприпасів на високому рівні. Через це окупанти перейшли до модернізації звичайних радянських фугасних бомб на керовані снаряди.

2 березня Повітряні Сили ЗСУ збили черговий ворожий Су-34. Він став 12-м знищеним Су-34 за останні два тижні.