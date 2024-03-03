НАТО не готове направити війська в Україну: спікер польського Сейму — про пропозицію Макрона

За словами Шимона Головні, втрата навіть одного солдата НАТО в Україні буде рівносильна атаці на весь Альянс. Україні від західних країн потрібні насамперед технології, а не особовий склад.

Керівництво НАТО не готове розмістити війська в Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер польського Сейму Шимон Головня. За його словами, такий сценарій викличе складнощі у багатьох країн, які входять до Альянсу.

"Я думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО", — зазначив він.

Він додав, що знає, що сказав президент Франції Еммануель Макрон, і якою була його ідея, але все ж НАТО не готове піти на такий крок.

На думку спікера Сейму, участь низки країн НАТО в операції з дислокації військ в Україні викличе складнощі. Пояснюється це тим, що втрата навіть одного солдата НАТО в Україні буде рівносильна атаці на весь Альянс.

Такий розвиток подій спричинить колективну відповідь.

"НАТО — це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", — пояснив він.

За словами Головні, Україні від західних країн потрібні насамперед технології, а не особовий склад. Саме шляхом технологічної переваги Україна може перемогти.

Керівництво НАТО має бути вкрай обережним у тому, що стосується фізичної присутності солдатів НАТО в Україні, "оскільки це може погіршити ситуацію".

Пропозиція направити війська НАТО в Україну

26 лютого на зустрічі 20 європейських лідерів у Парижі Еммануель Макрон сказав, що обговорюють імовірність виправляння військ Альянсу в Україну, але з цього питання немає єдиної думки.

У деяких країнах — у США, Чехії, Австрії, Німеччині та Польщі — відповіли категоричними запереченнями. У Литві запропонували обговорити ідею, а Канада заявила про готовність відправити війська для навчання українських військових.

Нагадаємо, що представники європейських країн НАТО тижнями розглядали можливість виряджання військ в Україну.

Також повідомлялося, що в Кремлі попередили про конфлікт із НАТО, у разі появи військ Альянсу в Україні.