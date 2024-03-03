Майже тисяча осіб на добу: у лютому ЗС РФ зазнали рекордних втрат, — розвідка Британії

За даними аналітиків, противник обрав тактику масової війни на виснаження. Це дало змогу окупантам посилити тиск на позиції ЗСУ та отримати деякі успіхи на фронті.

Втрати російських окупантів в Україні з кожним днем збільшуються. У лютому було зафіксовано найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявили у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 3 березня.

За даними аналітиків, якщо брати середньодобову кількість російських втрат, враховуючи вбитих і поранених, то в лютому поточного року було поставлено рекорд. Показник становив 984 людини на день.

"Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність Росії до ведення масової війни на виснаження. Хоча це і дорого з точки зору людських життів, отриманий ефект посилив тиск на позиції України на всій лінії фронту", — йдеться в повідомленні британської розвідки.

Окремо аналітики додали, що за 2 роки протистояння російські втрати склали 350 тисяч осіб. Це з урахуванням поранених і загиблих під час бойових дій.

У Міноборони Великої Британії підрахували рекордні втрати ЗС РФ за лютий Фото: Міноборони Великобританії

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 до 3 березня 2024 року становили 416 800 осіб. При цьому, дані попередні і продовжують уточнюватися.

У Міноборони Великої Британії підрахували рекордні втрати ЗС РФ за лютий Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 1 березня командувач Сухопутних військ Олександр Павленко поділився статистикою втрат ЗС РФ за лютий 2024 року, які виявилися рекордними. За місяць російські війська активно втрачали особовий склад, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та установки ППО. Зокрема йдеться про 13 літаків і 28 тисяч осіб особового складу.

Також він назвав кількість знищених БПЛА противника за останній зимовий місяць. За його словами, Сили оборони роблять усе можливе, щоб "приземляти" всі повітряні об'єкти противника.