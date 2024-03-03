ЗС РФ скинули авіабомбу на центр Курахового: поранені 16 людей (фото)

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначав, що всі потерпілі наразі перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Російські окупанти у неділю вдень, 3 березня, скинули авіабомбу на центр міста Курахове в Донецькій області. Наразі відомо про 16 поранених. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід — ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", — йдеться у повідомленні.

Станом на 16:00 Філашкін заявив про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані. За його словами, всі потерпілі перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

"На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники", — додає він.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких сили ППО ЗСУ збили 14. Один із дронів-камікадзе влучив у житловий будинок.

2 березня також у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів". За даними командування, вночі російські окупанти запустили територією України 17 безпілотників, 8 з яких були спрямовані в бік Одеської області, що і призвело до таких серйозних наслідків.