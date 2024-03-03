Дітям було 8 та 10 років: рятувальники в Одесі знайшли під завалами тіла брата і сестри (відео)

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на вечір 3 березня працівники ДСНС деблокують тіла дітей.

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували багатоповерховий будинок в Одесі. Кількість жертв внаслідок удару РФ знову збільшилася. Про це у неділю, 3 березня, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під завалами багатоповерхівки працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відшукали загиблого 10-річного хлопчика.

"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", — йдеться у повідомленні.

Згодом Кіпер повідомив про ще одну загиблу дитину — дівчинку Злату, якій було 8 років.

"Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", — пише він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами атаки "шахедів" в Одесі 2 березня стали 10 людей. Серед них — троє дітей: трирічний Марк, 8-місячна Єлизавета і 4-місячний Тимофій.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що роботи з пошуку триватимуть, поки не з'ясують долю всіх, хто був у будинку. Під завалами можуть перебувати діти. Зеленський заявив, що світ повинен реагувати на кожен прояв російського зла та давати відсіч окупантам. Кожен проігнорований світом терористичний акт Росії дозволяє далі вбивати, вважає президент України.

Також нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких сили ППО ЗСУ збили 14. Один із дронів-камікадзе влучив у житловий будинок.

2 березня також у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів". За даними командування, вночі російські окупанти запустили територією України 17 безпілотників, 8 з яких були спрямовані в бік Одеської області, що і призвело до таких серйозних наслідків.