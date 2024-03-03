Путін веде проти ФРН "гібридну війну": Пісторіус про скандал із прослуховуванням офіцерів Бундесверу

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав "зрежисованими" заяви російського уряду про те, що Німеччина "готується до війни з Росією".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував у неділю, 3 березня, публікацію Кремлем перехопленої телефонної розмови офіцерів Бундесверу. Про це пише німецький Bild.

У своїй заяві Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини і це приклад "гібридної атаки" Росії, метою якої є "підірвати нашу рішучість і нашу єдність".

Міністр оборони заявив, що доручив провести повне розслідування інциденту, з'ясувати повноваження офіцерів і коректність вибору засобу зв'язку — інструменту WebEx.

Водночас він закликав не вестися "на виверти Путіна" і розглядати те, що сталося, в ширшому контексті: невипадково Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, що був сповнений критичними подіями для Кремля, зокрема прощанням із загиблим опозиціонером Олексієм Навальним у Москві та новими викриттями ексменеджера Wirecard Яна Марсалека.

"На опублікованому записі офіцери продумували різні сценарії, і це не означає "зелене світло" для передачі Києву ракет Taurus. Бадьоро реагувати зараз — це саме те, чого хоче домогтися диктатор", — підкреслив Пісторіус.

Крім того, міністр назвав "зрежисованими" дії російського уряду, такі як заява довіреної особи Путіна Дмитра Медведєва про те, що Німеччина "готується до війни з Росією".

"Інакше кажучи — це цілеспрямована, організована пропагандистська кампанія", — констатував Пісторіус.

Він запевнив, що "не хоче спекулювати" кадровими наслідками до завершення розслідування, але не виключив цього. І наголосив, що чекає звіту військової контррозвідки.

До того ж, окрім опублікованого запису розмови офіцерів Бундесверу, на поточний момент про інші джерела інформації невідомо.

"Москва ж поводиться так, ніби Бундесвер планував напад на Крим. Це — божевільна брехня. Не можна дозволяти Путіну розлучити нас", — підсумував Пісторіус.

Що сталося

У п'ятницю, 1 березня, керівниця російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян опублікувала записи нібито розмов чотирьох високопоставлених військових Бундесверу. Вони начебто говорили про потенційне використання далекобійної ракети Taurus Україною.

Крім того, ймовірно, німецькі офіцери говорили про те, що Україна може використовувати крилаті ракети для атаки на Кримський міст.

Як стверджувала Симоньян, один із них — командувач ВПС Німеччини Інго Герхарц.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ писали, що Велика Британія схиляє Німеччину надати Україні ракети Taurus.

Також 1 березня Олаф Шольц пояснив, що Німеччина не може передати Україні ракети Taurus, тому що вони можуть атакувати цілі в Москві.