"Єдина страшилка": експерт пояснив ядерні випробування Кремля

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" стало реакцією на останню активну підтримку європейських ядерних держав Україні, вважає ветеран АТО Євген Дикий.

Росія своїми погрозами застосувати ядерну зброю, йморіно, хоче налякати дві найбільші ядерні країни в Європі — Велику Британію і Францію — адже вони активно допомогають Україні. Таке припущення висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" і ветеран АТО Євген Дикий в ефірі "24 каналу".

На його думку, випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" може бути прямою відповіддю на останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона.

Він зауважує, що Європа почала прокидатися після 30 років затишного та комфортного сну в теплій "ванночці". Сталося це, зокрема, через те, що Дональд Трамп спромігся обрізати допомогу Україні, а у разі перемоги на президентських виборах США може взагалі прибрати безпекову "парасольку", під якою сформувався Євросоюз.

"Всі забігали, але забігали хаотично, тому що виклик для них новий. Вони не знають до кінця, що з цим робити, є різні бачення у французів, у німців. Але є факт — Європа прокидається", — вважає Дикий.

За його словами, за останні місяці відбулися процеси, які не можна було уявити впродовж 30 – 40 років. У європейській оборонній і безпековій сфері запустився процес, коли гроші пішли на оборонку, бо вже є усвідомлення небезпеки. Всі забігали, але ще трохи хаотично, тому що виклик новий і вони достеменно не знають, що з цим робити.

"Звичайно, що росіяни вбачають в цьому нову загрозу. Вони і так були вкрай неприємно здивовані, що Захід взагалі почав допомагати Україні у 2022 році. Вони були вкрай не задоволені масштабом цієї допомоги. Це росіянам наламало їхні плани. А потім вони тільки почали видихати з полегшенням, коли спрацював Трамп. А тут виявляється Олаф Шольц та Емманюель Макрон вже зовсім не ті, що були два роки тому. Вони стають набагато серйознішими ворогами для росіян, тому треба полякати. Вони чудово розуміють, що єдина їхня страшилка — це ядерка", — сказав Дикий.

Водночас він зазначив, що британські розвідслужби неодноразово висловлювали питання робочого стану цієї ядерної зброї. Може виявитися, що вона така ж "потужна" як бронетехніка чи авіація, тобто лише на 30% готовності, а якісь критичні елементи зовсім не готові.

"Випробування "Ярс" – це спроба довести, що "Ні-ні, ми звичайно все запустили. У нас все розкрадене, корумповане і ржаве, але крім ядерки. Її ми берегли, бо вона наше все". Враховуючи, що перед тим були аналогічні випробування, наприклад, ракети морського базування "Булава", які закінчились дуже погано. А випробування крилатої ракети "Буревестник" закінчились взагалі загибеллю персоналу і вибухом на полігоні. Те що "Ярс" зміг злетти — це для путінської Росії — це дійсно велике технологічне досягнення", — заявив Дикий.

Він вважає, що стратегічною ядерною зброєю РФ лякає саме ядерні країни.

"Насамперед сигнал адресований навіть не так Штатам, а як Британії та Франції – це дві ядерні країни в Європі. І ці дві ядерні країни в Європі нам дуже активно допомагають. Може, це саме їх намагаються залякати. Або ж це пряма відповідь на дуже високу активність Макрона останнім часом. Зокрема, на його заяву, що вони обговорюють, чи не відправити в Україну війська. Гадаю, це швидше туди сигнал", – резюмував Дикий.

Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони РФ заявило про проведення навчально-бойового запуску мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс".

29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. Путін заявив, що західні країни мають розуміти, що в Росії теж є зброя, яка може уражати цілі на їхній території.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі у Північноатлантичному альянсі не бачать безпосередньої загрози застосування Росією ядерної зброї. Найімовірніше, це психологічне залякування з боку РФ, ніж реальні наміри.