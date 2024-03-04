Обіцяв дітям вухо українця: ЗСУ ліквідували начальника розвідки ПВК "Эспаньола" (фото)

Бойовики підрозділу "Эспаньола" брали участь у боях під Маріуполем та Бахмутом. Під час цих боїв найманці масово втрачали особовий склад — і офіцерів, і рядових "добровольців".

Росіяни з ПВК "Эспаньола" ЗС РФ скаржаться на загибель командира підрозділу розвідки. Найманці "Эспаньоли" до війни в Україні були вболівальниками-ультрас футбольного клубу ЦСКА, а під час війни погрожували українцям каліцтвами та смертю. Про долю загиблого ультрас розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі

Штефан повідомив, що на війні в Україні ліквідували керівника розвідки бригади "Эспаньола" В'ячеслава Субботіна, який мав позивний "Выходной".

Керівник розвідки бригади "Эспаньола" В'ячеслав Субботін Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

Інформація українського полковника підтверджується у Telegram-каналі "Военная организация Эспаньола". Автор допису пише про "велику жалобу", "трагедію" і "чорний день" — ділиться враженнями від смерті Субботіна. Вказує, що за ним будуть сумувати усі фанати "синьо-червоного руху" (кольори ЦСКА). Дата знешкодження російського окупанта — 3 березня 2024 року, місце не вказується.

Эспаньола - про смерть Субботіна Фото: Скриншот Эспаньола - реакція на смерть Субботіна Фото: Скриншот

Бойовики РФ — що відомо про "Эспаньолу"

Зазначимо, найманець ЗС РФ В'ячеслав Субботін здобув "популярність" після відео з погрозами. На відео можна почути, як росіянин з ПВК "Эспаньола" обіцяє дітям подарувати "вухо азовця", якщо вони будуть "чемно поводитись".

Підрозділ, до складу якого входив Субботін, воює в Україні, починаючи з 2014 року. Першим командиром російських бойовиків був фанат ЦСКА Станіслав Орлов, який мав прізвисько "Іспанець". З початком гібридного російського вторгнення на Донбасі він приєднався до угрупування Ігоря Безлєра, — про деталі розповіли на порталі "24 канал".

Росіяни, які об'єднались навколо "Іспанця", почали називати себе групою "Эспаньола" (тобто Espanola). Згідно з даними порталу evocation.info, підрозділ підпорядковується Міноборони РФ, перетворився у приватну військову компанію (ПВК), крім фанатів ЦСКА, об'єднав прихильників інших російських клубів, та брав участь у захопленні Маріуполя весною 2022 року.

На війні в Україні бойовики брали участь у боях під Бахмутом на Донеччині. Зокрема, підрозділ розгромили у серпні 2023 року, заявив боєць "Азову" Родіон Кудряшов. Чи загинув Орлов, інформація у мережі не уточнюється. Натомість є дані про знешкодження командира штурмового загону Михайла Турканова ("Питбуль", у вересні 2023 року) та про найманця Володимира Солодовнікова ("Крейзи", у березні 2023 року).

Раніше Фокус писав про інших військових ЗС РФ, які загинули на війні в Україні. Наприклад, у грудні 2023 стало відомо про смерть начальника розвідки, який чинив злочини у Сирії, а в Україні підірвався на міні. Крім того, під час боїв восени того ж року українці знешкодили відразу трьох російських офіцерів.

Нагадуємо, 3 березня розвідка Великої Британії підсумувала втрати ЗС РФ у лютому 2024 року. Вказується, що втрати живої сили були "рекордними". До всього, протягом місяця ворог позбувся 15 літаків, більшість з яких — винищувачі Су-34, які запускали керовані авіабомби по позиціях ЗСУ.