"Небо стало чистим": Ігнат розповів про ефективність знищення авіації ПКС РФ (відео)

За словами спікера Повітряних сил, після того, як противник побачив продуктивну роботу в небі українців, він зробив деякі висновки. Перший час після знищення винищувачів ПКС РФ було спокійно, але загроза зберігається.

Останніми тижнями російські окупанти стали втрачати значно більше своїх літаків. Пов'язано це з діями українських захисників у небі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про позитивні зміни ситуації.

За його словами, після значної кількості знищених літаків у Москві почали робити висновки і в останні кілька днів знизилася активність авіації противника, за допомогою якої він застосовував керовані авіабомби. При цьому поки що радіти рано, адже удари тривають, але вже не з такою інтенсивністю.

"Ситуація змінюється. Після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач Повітряних сил ЗСУ, небо стало чистим", — заявив Юрій Ігнат.

Після того, як противник побачив роботу Повітряних сил, до ночі жодних повітряних цілей не було. Вони зникли з українського повітряного простору. Водночас, таке явище має непостійний характер. Наступної ночі після втрати літака російська авіація знову почала проявляти активність і завдала ударів. За неділю зафіксовано кілька десятків авіабомб, які були скинуті на різних напрямках.

"Ну і зараз бачимо до ранку (4 березня, — ред.) уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до нанесення ударів саме на східному і північному напрямках", — продовжив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил висловився стосовно ще одного ворожого літака, який вдалося ліквідувати в небі. Мова про ДРЛВ А-50, яких у противника залишилося не так багато в запасі.

Після того, як було знищено другий за рік примірник, інші в небі більше не фіксувалися.

"Уже день сьомий, якщо не помиляюся, він не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що перебувають на зберіганні. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але ці літаки їм дуже потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 4 березня начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як знизити кількість ворожих ударів КАБами. За її словами, у противника величезна кількість авіабомб, які він почав активно застосовувати. Витрачати засоби ППО на те, щоб їх перехопити — недоцільно. Повітряні сили використовують іншу тактику.