Від Донбасу до Львова: у Британії розповіли, яким озброєнням РФ била по Україні взимку

Окупанти намагалися пошкодити об'єкти регіональної енергетики, проте енергомережа України підтримує стабільну роботу мережі, розповіли в британській розвідці.

Збройні сили Російської Федерації атакували українську інфраструктуру, зокрема електроенергетичну, за допомогою безпілотних літальних апаратів протягом лютого. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Протягом лютого 2024 року Росія проводила кампанію односторонньої атаки безпілотних літальних апаратів проти української інфраструктури, зокрема електроенергетичної", — йдеться у повідомленні.

У розвідці розповіли, що попри роботу української протиповітряної оборони, російські дрони, ймовірно, завдали шкоди електростанціям і електропідстанціям. Зокрема, ворожі атаки відбулися по всій території України, було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі в Донецьку, Дніпрі та біля Львова.

Велика Британія вважає, що атаки РФ могли бути завдані комбінацією дронів, ракетних систем "земля-земля" та артилерії, тоді як протягом 2022-2023 років для подібних атак окупанти застосовували авіаційні засоби далекої дії.

В оборонному відомстві Британії переконані, що росіяни намагалися націлитися на об'єкти регіональної енергетики, аби погіршити промислову діяльність в Україні. Проте попри ці спроби, енергомережа України підтримує стабільну роботу мережі.

Нагадаємо, 21 лютого в "Укренерго" повідомили, що компанія працює над тим, аби Росія відшкодувала завдані українському енергосектору збитки. Одна з найбільших у світі юридичних фірм безкоштовно створить посібник із документування російських злочинів.

3 березня генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що Україна може програти енергетичну війну РФ, якщо американська допомога не надійде найближчим часом.