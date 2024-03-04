На підтвердження своїх слів заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зазначив, що саме так вважає більшість російського населення.

Концепція "Україна – не Росія", автором якої став другий український президент Леонід Кучма, має зникнути назавжди. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, повідомляє у понеділок, 4 березня, видання "РИА Новости"

"Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна — це не Росія. Ось, ця концепція має зникнути назавжди. Україна — це, безумовно, Росія", — каже Медведєв під час марафону "Знание.Первые" російського товариства "Знание".

На підтвердження своїх слів заступник голови Ради безпеки РФ зазначив, що саме так вважає більшість населення Росії.

"Мають канути в небуття і спроби ігнорувати російську громадську думку. Вона справедливо вважає Україну, її населення частиною нашої загальноросійської цивілізації", — наголосив Медведєв.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ. Росія систематично чинила та продовжує чинити дії, спрямовані на знищення та пригнічення українців. Тому Кабмін має план створити дій щодо збереження національної ідентичності українців, які проживають у країні-агресорі.

На це відреагував колишній російський президент Дмитро Медведєв. Він заявив, що український глава держави нібито вживає заборонені речовини, а вся територія України взагалі "є частиною Росії".