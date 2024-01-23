"Це не дурість": у Путіна відреагували на територіальні претензії України до Росії

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, в української влади нібито зростають проблеми і вона хоче стати схожою на Володимира Путіна. Москва тим часом має намір продовжувати війну.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що територіальні претензії України до Кремля нібито неспроможні. Про це пише місцеве видання "РИА-Новости" 23 січня.

За його словами, заяви українського президента Володимира Зеленського про територіальні претензії до Росії не є дурістю. Це нібито спроба з боку Офісу президента бути схожими на Володимира Путіна, якого "підтримує весь народ", але цього не станеться.

"Це не дурість. Це напевно спроба якось спробувати закамуфлювати ті проблеми, які накопичуються у київського режиму. У Зеленського дійсно великі проблеми. І він начебто мав би вже зрозуміти, що потрібно робити, щоб це все зупинити. Але він не хоче", — заявив Дмитро Пєсков.

Окремо прессекретар російського президента додав, що Володимир Зеленський нібито намагається повернутися до ситуації, коли західні партнери продовжують постачати військову допомогу Києву, однак їхні можливості не безмежні, продовжує Дмитро Пєсков.

Водночас Москва має намір продовжити вести війну проти сусідів, а для самої України, вважає представник Кремля, ситуація ставатиме тільки гіршою. Жодних доказів чи аргументів з цього приводу він не надав.

"У нього (Володимира Зеленського — ред.) зростають проблеми, вони будуть далі зростати. І ситуація для Києва буде ставати все важчою і важчою. А ми будемо продовжувати спеціальну військову операцію (війну, — ред.) до того моменту, коли будуть виконані всі завдання, які стоять", — підсумував Дмитро Пєсков.

Українська сторона ніяк не реагувала на висловлювання з боку Росії.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ. Росія систематично чинила і продовжує чинити дії, спрямовані на знищення та пригнічення українців. Тому Кабмін має план створити дій щодо збереження національної ідентичності українців, які проживають у країні-агресорі.

На це відреагував колишній російський президент Дмитро Медведєв. Він заявив, що український глава держави нібито вживає заборонені речовини, а вся територія України зовсім "є частиною Росії".