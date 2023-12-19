"До цього готувалися": Пєсков пояснив, чому нові санкції ЄС не страшні РФ

У Кремлі вважають, що 12-й пакет санкцій свідчить про те, що в Європейському Союзі вже вичерпується ресурс тих галузей, де можуть запроваджуватися обмеження.

Related video

У Москві вже розробили план, за допомогою якого збираються уникати санкцій Євросоюзу щодо російських алмазів. Причому стратегію обходу в Кремлі підготували заздалегідь, тобто ще до ухвалення обмежень. Про це російським журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Важливо

Санкцій можна не боятися: Євросоюз дозволив ввозити споживчі товари з Росії

Він запевнив, що задум точно буде реалізовано.

"Що стосується російських алмазів, то це було прогнозовано, до цього готувалися. Не думаю, що відсутні якісь варіанти обходу цих санкцій. Вони є, вони будуть реалізовані", — сказав він.

Пєсков висловив думку, що 12-й пакет антиросійських обмежень ЄС, схвалений Брюсселем, свідчить про те, що "вже вичерпується ресурс тих галузей, де можуть запроваджуватися санкції". Водночас він назвав небезпечним рішення Єврокомісії (ЄК) заморозити оборонні підприємства РФ. Це обмеження є в 12-му пакеті санкцій.

"Якихось активів, які можуть бути заморожені ЄС, звичайно, там немає", — підкреслив Дмитро Пєсков.

12 пакет санкцій проти Росії: які обмеження діятимуть

18 грудня Європейський Союз підтримав 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження, зокрема, передбачають заборону на імпорт російських алмазів, яка набуде чинності 1 січня 2024 року. Заборона торкнеться:

алмази російського походження;

алмази, що експортуються з РФ;

алмази, що прямують транзитом через Росію;

російські алмази при обробці в третіх країнах.

Також у Євросоюзі вирішили посилити обмеження цін на нафту. Очікується, що посилиться механізм обміну інформацією, що дасть змогу ідентифікувати судна й організації, які вчиняють оманливі дії.

До нового списку санкцій ЄС увійшли 140 осіб і компаній, зокрема пов'язаних із військовою та оборонною промисловістю. Серед них Челябінський тракторний, Тульський збройовий і Пермський пороховий заводи, "Уралтрансмаш" і "Оборонлогістика", "Ростехкомплект" і АТ "Коломенський завод", ПАТ "ОДК-Сатурн", "ВАСО" і "Туполєв".

Важливо

Єврокомісія хоче віддати Україні 15 млрд євро із заморожених коштів Росії, — FT

Загалом до списку було додано 29 нових організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що Британія посилила санкції проти РФ. Як свідчать дані британського уряду, за рік із 24 лютого 2022 року імпорт із Росії знизився більш ніж на 90%, а експорт до РФ — на 74%. Також нагадаємо, що в Євросоюзі розширили список товарів, які дозволено провозити в європейські країни після приїзду з Росії.