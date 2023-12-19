"К этому готовились": Песков объяснил, почему новые санкции ЕС не страшны РФ

В Кремле считают, что 12-й пакет санкций свидетельствует о том, что в Европейском Союзе уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться ограничения.

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В Москве уже разработали план, с помощью которого собираются избегать санкций Евросоюза в отношении российских алмазов. Причем стратегию обхода в Кремле подготовили заранее, то есть еще до принятия ограничений. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он заверил, что задумка точно будет реализована.

"Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы", — сказал он.

Песков выразил мнение, что 12-й пакет антироссийских ограничений ЕС, одобренный Брюсселем, свидетельствует о том, что "уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции". В то же время он назвал опасным решение Еврокомиссии (ЕК) заморозить оборонные предприятия РФ. Это ограничение есть в 12-ом пакете санкций.

"Каких-то активов, которые могут быть заморожены ЕС, конечно, там нет", — подчеркнул Дмитрий Песков.

12 пакет санкций против России: какие ограничения будут действовать

18 декабря Европейский Союз поддержал 12-й пакет санкций против России. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт российских алмазов, который вступит в силу 1 января 2024 года. Запрет затронет:

алмазы российского происхождения;

алмазы, экспортируемые из РФ;

алмазы, следующие транзитом через Россию;

российские алмазы при обработке в третьих странах.

Также в Евросоюзе решили ужесточить ограничение цен на нефть. Ожидается, что усилится механизм обмена информацией, что позволит идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия.

В новый санкционный список ЕС вошли 140 человек и компаний, в том числе связанных с военной и оборонной промышленностью. Среди них Челябинский тракторный, Тульский оружейный и Пермский пороховой заводы, "Уралтрансмаш" и "Оборонлогистика", "Ростехкомплект" и АО "Коломенский завод", ПАО "ОДК-Сатурн", "ВАСО" и "Туполев".

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Всего в список было добавлено 29 новых организаций, которые поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Британия ужесточила санкции против РФ. Как свидетельствуют данные британского правительства, за год с 24 февраля 2022 года импорт из России снизился более чем на 90%, а экспорт в РФ — на 74%. Также напомним, что в Евросоюзе расширили список товаров, которые разрешено провозить в европейские страны после приезда из России.