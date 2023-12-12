Еврокомиссия хочет отдать Украине 15 млрд евро из замороженных средств России, — FT

По словам журналистов, Еврокомиссия собирается потребовать от депозитариев ценных бумаг, которые владеют активами Центробанка РФ, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах. Это должно помочь привлечь на свою сторону скептиков.

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Европейская комиссия хочет привлечь 15 млрд евро из замороженных активов России, чтобы передать Украине в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам журналистов, 12 декабря в Брюсселе предложат ограничить прибыль, которая была получена от замороженных активов Российской Федерации в Европейском Союзе. Отмечается, что этот план был отложен еще с лета текущего года, так как несколько стран-членов ЕС и Европейский центральный банк заявили об определенных юридических и финансовых проблемах.

Однако, как сообщается, новым импульсом послужили попытки США и Евросоюза договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины.

Как заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, важно посмотреть, как можно использовать российские замороженные активы и доход от них. Он также отметил, что страны G7 согласились заморозить российские активы до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине.

Издание пишет, что, по информации источников, Еврокомиссия собирается потребовать от депозитариев ценных бумаг, которые владеют активами Центробанка РФ, размещать полученную от них прибыль на отдельных счетах. Это должно помочь привлечь на свою сторону скептиков.

Сообщается, что позже прибыть переведут в общий счет Евросоюза. Главам государства-членов ЕС нужно будет единогласно поддержать план, а также шаги по реализации, прежде чем Украина получит деньги.

Напомним, что в МВФ оценили темпы восстановления экономики Украины. По словам Кристалины Георгиевой, прогнозируемый рост ВВП Украины составляет до 4,5%. При этом инфляция в ноябре резко упала до 5,1%, что, по ее мнению, является "мечтой для многих стран, которые не находятся в состоянии войны".