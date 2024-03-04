ТОС-2 виявилася "капелюхом": експерт виявив масу недоліків у російській вогнеметній системі

Одним із недоліків системи "Тосочка" є її реактивні боєприпаси MO.1.01.04M. Вони стали менш потужними і, незважаючи на збільшену дальність, менш точними порівняно з ТОС-1.

У жовтні 2023 року стало відомо, що російські війська застосували в Україні важку вогнеметну систему нового зразка ТОС-2 "Тосочка". Тоді пропагандисти заявляли про унікальність системи, її міць та бойову ефективність, однак пізніше з'ясувалося, що "Тосочка" має низку серйозних недоліків, про які розповів 4 березня в соцмережах військовий експерт Олександр Коваленко.

З усіх переваг Коваленко виділив руйнівну міць термобаричних реактивних снарядів MO.1.01.04M. Боєприпас створює хмару вибухонебезпечної суміші і потім підриває її, змушуючи весь кисень у хмарі вступати в цю реакцію. Після миттєвої детонації тиск різко піднімається, а потім падає нижче атмосферного приблизно на 160 мм ртутного стовпа, що є додатковим вражаючим ефектом.

Тим часом, вважає експерт, на цьому переваги системи ТОС-2 закінчуються, і далі починаються недоліки.

"Після пропагандистського екстазу настав період мовчання, а точніше, усвідомлення і прийняття того, що ТОС-2 це черговий "капелюх" від недокулібіних", — пише Коваленко.

За його словами, головною відмінністю нової системи від попередниці ТОС-1 "Солнцепек" є реактивні снаряди нового типу, які мають більший радіус ураження — до 20 км. Щоб досягти таких показників, російським зброярам довелося зменшити бойову частину боєприпасу і зменшити його калібр, що призвело до цілої низки негативних наслідків.

Перше, що зазначив експерт у зв'язку з цим — зменшена потужність снаряда. Далі, реактивні снаряди перестали бути уніфікованими через зміну калібру, і можуть застосовуватися виключно на системах ТОС-2.

"По-третє, у зв'язку зі збільшенням дальності польоту погіршилася точність наведення, навіть незважаючи на заміну застарілого артилерійського далекоміра 1Д14, який застосовували на ТОС-1А, який давав змогу наводити "Солнцепек" тільки в режимі прямого наведення, що робило цю машину вразливою для ударів у відповідь", — пише Коваленко.

Також експерт наголосив на складнощах із серійним виробництвом нових MO.1.01.04M і не зовсім вдале рішення створити установку, на відміну від ТОС-1, на колісній платформі Урал-63706 "Торнадо-У". І тут Коваленко звернув увагу на ЗРК "Панцирь-С1", який провалив стрільби через шасі, що під час ведення вогню розгойдувалося. Він підкреслив, що з цього моменту минуло вже три роки, але цей недолік росіяни так і не виправили.

"Загалом, все ніяк не виходить у незаможної аналогів у світі ТОС-2 вирушити в серію, щоб громити підступну НАТУ! Але, найсмішніше буде, якщо після недовгих роздумів, недокулібіни вирішать поставити ТОС-2 на шасі КамАЗ", — підсумував Коваленко.

Раніше ми писали про те, як бійці ЗСУ знищили важку вогневу систему ТОС-1А "Солнцепек" на Херсонському напрямку. Зазначалося, що окупанти втратили техніку вартістю 15 млн доларів.