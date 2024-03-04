"Буде активно з березня": Кім прокоментував можливий наступ ЗС РФ на Півдні (відео)

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, противник заздалегідь планував інформаційну кампанію в південних регіонах країни. Пов'язані розмови з тим, що ЗСУ споруджують лінії оборони.

Останнім часом із боку росіян почала активно поширюватися інформація про можливий наступ окупантів на південні регіони України. 4 березня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловився щодо цього.

За його словами, противник робить вкидання в мережі про евакуацію держслужбовців із Херсонської області, показує якісь фейкові світлини тощо. У реальності цього нічого не відбувається.

"Щодо вкидань росіян про наступ на південь. Ще місяць тому говорив, що буде активно з березня відбуватися ця їхня інформаційна кампанія. Також щодо будівництва фортифікаційних споруд в області", — написав Віталій Кім.

Саме будівництво оборонних рубежів із боку українських захисників стали приводом для російського фейку, вважає голова Миколаївської ОВА. Відповідно, населення може думати про те, що влада щось замовчує та готується до наступу.

Насправді все набагато простіше. Віталій Кім додав, що військові мали їх спорудити ще у 2014 чи 2022 роках, коли противник і починав агресію щодо України, але були зайняті іншими важливими речами.

"Зради немає, навпаки вони це вкидають, бо бояться, що ми, можливо, щось робитимемо. Але це не точно. Разом до Перемоги!" — продовжив Віталій Кім.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розвінчав російську ІПСО про наступ росіян на Херсон і евакуацію чиновників із міста. За його словами, у противника немає ресурсів для того, щоб здійснити повторне захоплення українського обласного центру на Півдні. Дезінформація поширюється для того, щоб посіяти паніку. В ЦПД підтвердили це.