ЗС РФ пішли в штурм із китайськими "гольф-карами" біля Ямполівки: ЗСУ відбили атаку (відео)

За інформацією аналітиків DeepState, атакували росіяни колонами техніки, застосувавши танки, БМП та живу силу. Загалом ворог штурмував у три хвилі.

Українські військові з 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади відбили штурм російських окупантів на схід від Ямполівки Донецької області. Відеозапис із ліквідацією техніки ворога оприлюднили в Telegram DeepState.

За інформацією адміністраторів каналу, росіяни вирішили піти в атаку в суботу, 2 березня. Окупанти штурмували колонами техніки, застосувавши танки, БМП, живу силу та навіть китайські "гольф-кари", які противник видавав за "новітню розробку".

Також аналітики додали, що штурм ворог здійснював трьома хвилями, де в першій (нічній) брали участь 7 одиниць техніки, а потім на допомогу підтягувалися й інші сили протягом дня.

Як зазначають у дописі, після підриву першого танка на міні, його почала об'їжджати наступна техніка, за якою розпочали свої полювання FPV-дрони й артилерія.

Сили оборони успішно відбили штурм окупантів і знищили ворога, проте атаки на цьому не припиняються.

"Ворог продовжує тиснути за відтинком Терни — Ямполівка — Діброва — Білогорівка (Л), застосовуючи велику кількість техніки, піхоти, артилерії та авіації", — йдеться в повідомленні.

Як розповіли адміністратори каналу, збільшується концентрація сил, противник перегруповується та йде в нові атаки. Однак українські військові "множать ці спроби на нуль" уже досить довгий час.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі 3 окремої штурмової бригади ЗСУ оприлюднили відео, на якому українські воїни випалюють посадки з бійцями ЗС РФ на Авдіївському напрямі.