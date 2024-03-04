"Випалена земля і залишки піхоти": у ЗСУ показали знищення окупантів під Авдіївкою (відео)

Безпілотник вночі зафіксував рух у лісосмузі. Невдовзі це місце накрила українська артилерія, не залишивши ворожим бійцям шансів на втечу.

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Українські воїни показали, як випалюють "посадки" з бійцями ЗС РФ на Авдіївському напрямі. Відповідними кадрами поділилась у соцмережах пресслужба 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

"Так, з БПЛА було вистежено нічний рух ворожої піхоти у одній з лісосмуг. З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів", — розповіли у 3ОШБр.

У бригаді підкреслили, що за знищення російських окупантів під Авдіївкою відповідали бійці 1 САДн "Команди Постріл". Результатом роботи захисників стали "випалена земля і залишки піхоти противника".

Нагадаємо, в ISW заявили, що російські командири брешуть вищому командуванню про ситуацію в Кринках та в районі Антонівського мосту. Ворожі військовослужбовці доповідають про нібито успішні удари з системи "Солнцепек", хоча насправді їх не відбувалося.

Речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що ЗС РФ тримають на Лимано-Куп’янському напрямі 122 тисячі бійців. Такі сили, підкріплені військовою технікою, зосереджені там ще з літа 2023 року.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як знищення російських літаків вплинуло за ситуацію в небі. З його слів, після бойової роботи зенітними керованими ракетами "небо стало чистим".