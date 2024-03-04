Росіяни розміщують бойові гелікоптери на руїнах "Азовсталі", — "Атеш" (відео)

Українські партизани повідомляють, що окупанти активно використовують металургійний комбінат у Маріуполі для дислокації своєї авіації. Звідти її залучають до бойових завдань.

Російські військові розміщують бойові гелікоптери на зруйнованому металургійному комбінаті "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш" 4 березня.

Агенти руху повідомляють, що противник активно використовує руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вона залучається до бойових завдань.

"Наші люди активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартировані пілоти окупантів", — йдеться у дописі.

Всю відповідну інформацію партизани передали Силам оборони України.

Нагадаємо, в українське місто Маріуполь, яке тимчасово перебуває під окупацією, прибули додаткові загони поліцейських із міста Санкт-Петербург РФ, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали точного удару, що призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Ще 6 листопада російські ЗМІ повідомили, що РФ почала будувати залізницю, яка має з'єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області.