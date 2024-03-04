Україна витратить приблизно 40 мільярдів на дрони та побудує "десятки" заводів, — Шмигаль

Уряд планує половину коштів, виділених на закупівлю зброї, витратити всередині країни. Також Україна уклала вже п’ять контрактів зі світовими лідерами про спільні підприємства.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани уряду з посилення оборонного виробництва. Про це відомо з його публікації в соцмережах від 4 березня.

Прем’єр підкреслив, що забезпечення сектору безпеки й оборони — це "ключовий напрямок" роботи.

"Посилюємо власне виробництво. Український ринок готовий виробляти більш ніж 1 млн дронів. Це завдання поставив президент Володимир Зеленський. На придбання безпілотників виділено близько 40 млрд грн", — зазначив Шмигаль.

За його словами, 50% коштів, виділених на закупівлю озброєння, уряд планує витратити в Україні. У пріоритеті будуть безпілотні системи РЕБ, які дозволять "виграти війну технологій".

Також Україна співпрацює з лідерами світового ринку зброї.

"Маємо 5 укладених контрактів про створення спільних підприємств. У майбутньому спільних виробництв будуть десятки. Це пришвидшить нашу логістику, посилить безпекову складову, забезпечить трансферт технологій", — підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував чутки про можливий наступ ЗС РФ на Південь. За його словами, приводом для таких розмов стало будівництво оборонних рубежів.

Голова Мін’юсту Денис Малюська заявив, що корупціонерів "можна абсолютно спокійно відправляти воювати". За його словами, патріотизм у цих людей "своєрідний".