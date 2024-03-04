"Не може бути й мови": Шольц назвав ще одну причину не постачати Taurus в Україну

Канцлер Німеччини підкреслив, що не можна поставити далекобійну зброю і не думати про її контроль. У ЗМІ зазначили, що за усіма умовами стоїть страх прямого конфлікту з Росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав ще одну умову, через яку в Україну можуть не поставити ракети великої дальності Taurus. Про це повідомили 4 березня у The Guardian.

Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus, якщо для допомоги в їх експлуатації потрібні будуть німецькі солдати.

"Ви не можете поставити систему озброєнь, яка має дуже широкий радіус дії, а потім не думати про те, як можна контролювати систему озброєнь", — пояснив Шольц.

У ЗМІ зазначили, що Німеччина опирається постачанню ракет великої дальності в Україну, побоюючись розширення масштабів війни та втягнення країни в пряму конфронтацію з РФ.

"Якщо ви хочете мати контроль, і це можливо лише за участі німецьких солдатів, для мене про це не може бути й мови", — підкреслив канцлер.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили про можливий злив розмов офіцерів Бундесверу щодо ракет Taurus. Західні чиновники обговорювали можливе застосування ракет в Україні, зокрема для ударів по Кримському мосту. Один зі співрозмовників заявив, що "ніхто насправді не знає, чому канцлер блокує це", але у відомстві "циркулюють найавантюрніші чутки".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що запис справжній, та назвав виток "великою проблемою".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент РФ Володимир Путін веде "інформаційну війну", і цей злив — приклад "гібридної атаки".