Вісім працює, один воює: Шмигаль озвучив формулу бронювання від мобілізації

Уряд планує вдосконалити та зробити більш справедливим бронювання військовозобов’язаних. За словами прем'єра, мають бути дві категорії громадян: ті, які захищають країну, і ті, хто працюють та наповнюють бюджет.

Кабінет міністрів працює над вдосконаленням підходу до бронювання від мобілізації. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на щорічній пресконференції в понеділок, 4 березня.

За його словами, треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

"Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті", — сказав Шмигаль.

Наразі в Україні заброньовано 700 тисяч людей, повідомив глава уряду.

Кабмін прагне зробити більш справедливим бронювання військовозобов’язаних.

"Тобто, в першу чергу мають бути заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства", — сказав Шмигаль.

І цей підхід працює, він є економічним. Тому що є галузі та підприємства критичної інфраструктури або галузі критичних потреб економіки. Ми хочемо вдосконалити цей підхід, щоб він був більш справедливим", − повідомив Шмигаль.

Йдеться про підприємства, які наповнюють державний бюджет і дають змогу фінансувати Сили безпеки і оборони в повному обсязі.

За словами глави уряду, йдеться про те, що має бути дві категорії громадян: ті, які захищають країну, і ті, хто працюють та наповнюють бюджет. При цьому восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну, яка воює.

Нагадаємо, 5 лютого президент Володимир Зеленський заявив про необхідність проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо бронювання військовозобов'язаних. Зеленський наголосив, що всі підтримують військових, але без людей, що працюють, не буде заробітних плат, тоді як зберігати економіку дуже потрібно.

"При цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", — сказав Володимир Зеленський.

У Верховній Раді вже понад місяць розглядають законопроєкт про мобілізацію №10449, який повинен буде змінити деякі норми призову. До запропонованого Кабінетом міністрів документу було внесено понад 4 тисячі поправок.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що до кінця березня законопроєкт проголосують у другому читанні.