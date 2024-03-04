У 3-й ОШБр показали, як розгромили техніку росіян FPV-дронами під Авдіївкою (відео)

За словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, знищувати ворожу техніку у якомога більшій кількості — це одна з головних задач Сил оборони.

Українські військові показали, як знищують техніку окупантів на околицях Авдіївки Донецької області. Відповідний відеозапис опублікували на сторінці ударного підрозділу Протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) в Telegram.

У відео зібрані удари по техніці російських окупантів на цьому напрямку за останні декілька днів. По російських танках, автомобілях ворога та іншій військовій техніці противника працюють FPV-дрони протитанкового батальйону 3 ОШБр.

"Знищувати пі**рську техніку у якомога більшій кількості — одна з головних наших задач", — прокоментував ролик майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Знищення окупантів поблизу Авдіївки

Нагадаємо, раніше в пресслужбі 3 окремої штурмової бригади ЗСУ оприлюднили відео, на якому українські воїни випалюють посадки з бійцями ЗС РФ на Авдіївському напрямі.

Крім того, 1 березня в пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади повідомили, що в районі Авдіївки на Донеччині штурм окупантів завершився, так і не почавшись. Бійці Сил оборони знищили ворожу групу ще на підході.

Раніше повідомлялося, що під час одного з боїв на Авдіївському напрямку екіпаж українського танка уразив російську БМП, яка фактично виїхала на машину захисників.