20 тисяч солдатів НАТО біля кордонів Росії: Альянс розгорнув великі навчання в Північному регіоні

За даними Збройних сил Норвегії, у навчаннях беруть участь військові з 13 країн-союзниць. З них близько 10 000 перебуватимуть на суші.

Військові навчання НАТО Nordic Response 24 почалися у Фінляндії, Норвегії та Швеції. Вони проходять під керівництвом Норвегії й спрямовані на захист північних територій Альянсу. Про це 4 березня повідомляють Збройні сили Норвегії.

У понеділок НАТО розпочало серію навчань з оборони своєї нещодавно розширеної північної зони. Понад 20 000 військовослужбовців із 14 країн візьмуть участь у цих навчаннях, які триватимуть майже два тижні.

Кордон між Росією та Фінляндією і вступ до НАТО

Фінляндія, що має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 кілометрів (830 миль), вступила в НАТО у квітні 2023 року, зробивши історичний крок після десятиліть військового нейтралітету. Сусідня Швеція, наразі завершує процес вступу до військового альянсу як його 32-го члена після ратифікації пропозиції всіма членами НАТО.

Як зазначає видання, і Швеція, і Фінляндія розвинули міцні зв'язки з НАТО після закінчення холодної війни, проте громадська думка в цих країнах залишалася категорично проти повноправного членства до вторгнення Росії в Україну.

Основна частина навчань Nordic Response пройде в північній частині Північного регіону з 3 по 14 березня 2024 року. У Норвегії основна активність відбуватиметься в районі Бйорквіка і внутрішнього Тромса, а також на північному сході до Альта і центрального Фіннмарка. Крім того, значна активність спостерігатиметься в морських районах біля берегів Тромса і Фіннмарка.

Скільки техніки та солдатів візьмуть участь у навчаннях

За даними Збройних сил Норвегії, у навчаннях, які триватимуть до 15 березня, беруть участь Бельгія, Велика Британія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і США.

"У навчаннях беруть участь понад 20 000 солдатів із 13 країн-союзниць. З них близько 10 000 перебуватимуть на суходолі та будуть найбільш помітними під час навчань", — ідеться в повідомленні відомства.

За даними фінських військових, понад 4 000 фінських солдатів беруть участь у навчаннях Nordic Response 2024, що стає наймасштабнішою участю нового члена НАТО в закордонний військових маневрах.

Шведські збройні сили повідомили, що приблизно 4500 військовослужбовців ВПС, армії та флоту країни візьмуть участь у навчаннях, які відбуваються у складних умовах арктичної зими.

У повітрі будуть залучені понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки, а також союзні гелікоптери CH43 Super Stallion, Merlin, Cobra та Osprey. На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів. За словами норвезьких військових, спільні навчання будуть спрямовані на оборону і захист Північного регіону.

"Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто спробує кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії", — сказав у своїй заяві бригадний генерал Трон Странд з Королівських ВПС Норвегії, командувач Норвезьким центром повітряних операцій. "З огляду на нинішню ситуацію з безпекою в Європі, ці навчання надзвичайно актуальні та важливі як ніколи", — додав він.

Нагадаємо, 26 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що президент Російської Федерації Володимир Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи, що відповідає передбачуваній меті Москви з підготовки до військової агресії проти НАТО.

Зі свого боку колишній міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс 27 лютого заявив, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" насамперед.