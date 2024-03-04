Путін обіцяв росіянам мільярди доларів на поліпшення життя, але грошей немає, — Business Insider

За словами журналістів, найбільші інвестиції, які обіцяє Володимир Путін, включають 4,5 трильйона рублів, або 49 мільярдів доларів, на модернізацію громадської інфраструктури та 1 трильйон рублів на будівництво та оновлення наявних лікарень.

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір підвищити рівень життя громадян країни, представивши нові амбітні плани на найближчі шість років. Однак виникає суттєва перешкода: фінансова підтримка для здійснення цих обіцянок не передбачена в бюджеті. Про це повідомляє видання Business Insider.

У джерелі зазначили, що під час свого щорічного звернення до нації президент Росії Володимир Путін обіцяв поліпшити життя росіян. Однак вартість цих обіцянок може перевищити поточний бюджет Росії на 130 мільярдів доларів.

Серед найбільших інвестицій, на які звертає увагу Путін, — виділення 4,5 трильйона рублів, що становить 49 мільярдів доларів, на модернізацію громадської інфраструктури, а також 1 трильйон рублів на будівництво та реновацію наявних лікарень.

Він також зазначив, що планується також виділити 75 мільярдів рублів на підвищення народжуваності та тривалості життя. Минулого місяця Путін закликав росіян збільшити кількість народжуваності з метою "продовжити існування як етнос".

"Нам потрібно постійно працювати над підвищенням якості життя сімей із дітьми", — сказав Путін.

Журналісти зазначили, що незрозуміло, звідки будуть взяті додаткові кошти в бюджеті. Також Путін висунув пропозицію про модифікацію податкової системи з метою підвищення податкових ставок для осіб з високим доходом як фізичних, так і юридичних осіб.

Російська економіка, як виявилося, продовжує демонструвати стійкість в умовах значних санкцій, введених з боку країн Заходу. Конфлікт в Україні, який вже триває третій рік, чинить значний вплив на регіональну та глобальну політичну обстановку.

Аналітики пояснюють стійкість російської економіки витратами на військові потреби, державними субсидіями і великою глобально інтегрованою економікою. Проте, після вторгнення в Україну Росія два роки відчувала дефіцит бюджету.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Володимир Путін хоче поповнити лави ЗС РФ на кілька сотень бійців за рік і вже планує новий напад.

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що знає, хто відповідальний за отруєння його дружини. Голова розвідки анонсував "дії у відповідь на російській території".