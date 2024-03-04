"Абсурд очевидний": у ФРН відреагували на заяву РФ про "незавершену денацифікацію" Німеччини

Представник німецького МЗС Крістіан Вагнер заявив, що подібні висловлювання від росіян у Берліні чують вже не вперше, однак на такі "залякування" піддаватися не будуть.

Нещодавно офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Німеччина "денацифікована не до кінця". В уряді ФРН назвали ці слова "абсурдом" та невдалою спробою залякування. Про це сказав представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер, передає Deutsche Welle.

"Ми не вперше чуємо подібне. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе", — сказав Вагнер.

Крім того, офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер зі свого боку назвав слова Захарової абсурдом.

"Абсурд очевидний", — констатував Бюхнер.

Що саме сказала Захарова

Нагадаємо, раніше видання "РИА Новости" повідомило, що офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "злиті" переговори німецького керівництва ВПС щодо постачання ракет Taurus Україні показали "незавершеність денацифікації Німеччини".

На думку Захарової, відповідна ситуація, якщо її не змінити, є небезпечною для Німеччини.

"Вони, як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця… Найжахливіше, що це приведе — і це факт, можете перевірити — якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до моторошних наслідків для самої Німеччини", — сказала представниця МЗС РФ журналістам на під час "Всемирного фестиваля молодежи".

Нагадаємо, раніше у tagesschau повідомили, що російські видання опублікували перехоплення розмови чиновників у Повітряних силах, в якій вони обговорюють постачання Україні крилатих ракет Taurus. В Німеччині це викликало хвилю занепокоєння.

Згодом, як повідомили у The Wall Street Journal, у Міноборони Німеччини підтвердили, що високопоставлених німецьких офіцерів прослуховували, і що вони обговорювали військову допомогу Україні на слабо захищеній онлайн-платформі WebEx. Наразі з'ясовується, з якої причини військові користувалися незахищеним зв'язком і обговорювали важливі питання.